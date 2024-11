Neue Adventsstaffel

Vier Landfrauen aus ganz Deutschland begeben sich auf eine kulinarische Reise in der Vorweihnachtszeit - von Vorpommern bis in den Chiemgau. Die Frauen besuchen sich gegenseitig auf ihren Höfen, lassen sich in den Alltag und in ihre Kochtöpfe schauen und servieren festliche Weihnachtsmenüs. Am Ende vergeben sie Punkte und küren eine Siegerin. Wer kocht das beste Weihnachtsmenü? Auf die Reise machen sich: Dörte Wolfgramm-Stühmeyer aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie führt einen Bio-Hof mit Rindern, Schweinen und Schafen. In der Eifel betreibt Zaneta Frankenfeld eine kleine Bucheckern-Manufaktur. Anja Pötting lebt in Ostwestfalen-Lippe in einer großen Hofgemeinschaft. Und die vierte im Bunde ist Theresa Tischner. Sie züchtet im bayerischen Voralpenland irische Dexter-Rinder.