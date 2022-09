Das Gastgeschenk Holunderblüten-Sirup SWR

Zutaten:

1 unbehandelte Zitrone

1 kg Zucker

1 l Wasser

25 Dolden Holunderblüten

Zubereitung:

Zitrone heiß abwaschen und in Scheiben schneiden.

1 l Wasser und Zucker im Topf aufkochen.

Holunderblüten vorsichtig in stehendem Wasser waschen und abtropfen lassen, eventuell nur ausschütteln, damit der Blütenstaub haften bleibt. Zitronenscheiben und Blüten in den Topf geben.

Zugedeckt 2 bis 3 Tage bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Dabei zwischendurch umrühren. Durch ein feines Sieb oder ein Mulltuch gießen, erneut aufkochen und heiß in saubere Flaschen füllen.

Fest verschließen und kühl und dunkel lagern.

Hält sich ungeöffnet etwa 1 Jahr.

