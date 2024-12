Wintergemüse und Opas Rouladen

per Mail teilen

Für Anja Pötting aus Scharmede-Salzkotten bei Paderborn stehen Nachhaltigkeit und Gemeinschaft an erster Stelle. Der Vaußhof ist eine große Hofgemeinschaft mit Rindern, Solidarischer Landwirtschaft und außerdem ein „Lernort Bauernhof“. Neben Anja, ihrem Mann Marius und den vier gemeinsamen Kindern leben auf dem Hof auch Freundin und Küchenfee Inge, Angestellte und Helfer, die ihr ökologisches Jahr auf dem Betrieb absolvieren. Anja hat Theologie studiert und ist erst über ihren Mann zur Landwirtschaft gekommen. Kennengelernt haben sich die beiden über ihren Freiwilligendienst im Ausland. Gemeinsam haben sie dem Hof, der zuvor bereits mehrere Jahre stillgelegt war und Marius Eltern gehörte, neues Leben eingehaucht. Seit 2015 wird in einer Solidarischen Landwirtschaft für 130 Mitglieder Gemüse angebaut. Dazu gibt es 130 Rinder, deren Fleisch die Familie in ihrem Hofladen verkauft. Gemeinsam mit anderen Bürgern im Ort betreiben sie auch ein Windrad, das 4000 Haushalte mit Strom versorgt.