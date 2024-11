per Mail teilen

Bei Zaneta Frankenfeld dreht sich alles um Bucheckern. die Samen der Rotbuche. 2018 zog sie mit ihrem Mann Johannes in den kleinen Ort Sevenich in der Eifel, unweit der Burg Eltz. Gemeinsam betreiben sie dort eine Bucheckern-Manufaktur. Zaneta und Johannes lassen daraus Öl und andere Lebensmittel herstellen, die sie auf Märkten und über ihren Onlineshop vertreiben. Esel, ein paar Schafe, Hühner und Bienen vervollständigen den kleinen Betrieb der Familie. Zaneta ist gelernte Hörgeräteakustikerin und hat viele Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet