Wie von Zauberhand: Mobiler Magier kann überall auftreten

Daniel Bornhäußer hat sich seinen Traum erfüllt. Mit seinem eigenen mobilen Theater tingelt der Zauberer seit Oktober 2024 mit seiner Show durch die Lande.

Den Kastenwagen hat er sich extra dafür anfertigen lassen. Alleine kann er an jedem Ort innerhalb von zwei Stunden so sein Theater aufbauen. Es wird einfach ausgeklappt, schon hat er eine Bühne und Sitzplätze für mehr als 30 Zuschauer. Zuvor war der 39-Jährige jahrelang auf Kreuzfahrtschiffen und in Zirkuszelten auf der ganzen Welt unterwegs. Inzwischen ist er mit Familie im südpfälzischen Siebeldingen seßhaft geworden.