Warum Miss Africa aus Guntersblum unterstützt wird

Sie ist ganz frisch gewählt: Trisha Ahwera aus Uganda hat den Titel Miss Africa 2024 bei einem Model-Contest im Libanon gewonnen. Eigentlich sollte so ein Titel ein Selbstläufer für die Karriere sein – Interviews, Shows, Werbeverträge – aber das hat bei ihr nicht funktioniert. Norah Murungi aus Guntersblum will das ändern. Sie stammt auch aus Uganda und hat Trisha vor zwei Jahren über Facebook kennengelernt. Vor Kurzem hat sie für die frisch gekührte Miss Africa 2024 einen kleinen Werbedeal eingefädelt. Und Norah möchte sie noch weiter unterstützen. Aus Überzeugung. Und weil sie weiß, wie schwer es ist, in Uganda weiter voran zu kommen.