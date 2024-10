Undichtes Dach und Schimmel in einem Mietshaus des Bistums Mainz

per Mail teilen

In einem Mehrparteienhaus des Bistums Mainz hat sich Schimmel gebildet, er breitet sich aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben Angst um ihre Gesundheit, eine Angst, die das Bistum seinen Mieterinnen und Mietern nicht nehmen kann. Und trotzdem hat das Bistum - von kleineren Arbeiten zur Beseitigung von Makulatur abgesehen - nichts getan.

Auf SWR-Nachfrage gibt das Bistum zu, dass die Situation für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Belastung sei. Man arbeite daher an einer grundsätzlichen Lösung. Was immer das auch heißt, wann immer sie auch kommt. Und was die Betroffenen umtreibt: Fünf von 30 Wohnungen stehen bereits leer, aber das Dach wird einfach nicht saniert.