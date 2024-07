Serie Alte Bäume: Die alte Platane in Bendorf

Die alte Platane ist die letzte lebende Zeitzeugin der Eisenhütten in Bendrof. Vor rund 200 Jahren wurde die Platane an prominenter Stelle vor das Verwaltungsbüro gepflanzt. 1993 wurde die Eisenhütte abgewickelt und fast alle Gebäude abgerissen. Nur die Platane erinnert noch an die Bergarbeiter-Tradition in Bendorf.

Wenn Bäume sprechen könnten, dann wüssten sie unendlich viele Geschichten zu erzählen. Schöne, tragische und rührende Geschichten über die Menschen, die mit ihnen leben, und den Ort, an dem sie verwurzelt sind.