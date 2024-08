Tafelspitz mit Meerrettichsoße

per Mail teilen

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: schwer Rezeptautor/Rezeptautorin: Roswitha Lutz

Tafelspitz:

1 kg Tafelspitz (oder Beinfleisch)

4 Rinderknochen

1 l Wasser

1 Bund Suppengrün

Das Suppengrün in Würfel schneiden, mit dem Rindfleisch und den Knochen in einen großen Topf geben, mit dem Wasser übergießen, aufkochen und den Schaum abschöpfen.

Das Fleisch kochen (am besten sieden lassen) bis es durch und schön zart ist (etwa 2 Stunden). Die Brühe als Suppe verwenden und etwas davon aufheben für die Meerrettichsoße.

Meerrettichsoße:

20 g Butter

2 EL Mehl

1/4 l Milch oder Sahne

1/4 l Fleischbrühe

40 g Meerrettich, gerieben oder aus dem Glas

Salz und Zucker zum Abschmecken

Die Butter zerlassen und mit dem Mehl eine Mehlschwitze machen. Mit der Milch unter Rühren mit dem Schneebesen ablöschen, langsam die Fleischbrühe dazu geben, bis die Soße die gewünschte Konsistenz hat. Auf kleiner Flamme etwa 10 Minuten köcheln lassen, dabei häufig umrühren.

Den Meerettich aus dem Glas dazugeben. Dann den geriebenen Meerrettich (Menge nach gewünschter Schärfe) hinzugeben, kurz aufkochen lassen, mit Salz und Zucker abschmecken und heiß zum Tafelspitz servieren.

