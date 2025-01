ergibt vier Brote

Dänische Kartoffelmadden:

300 g kleine festkochende Kartoffeln

4 Scheiben Roggenvollkornbrot

1 Handvoll Babyspinat oder Blattspinat

3 EL selbstgemachte Mayonnaise (s.u.)

4 EL eingelegte rote Zwiebeln (s.u.)

Röstzwiebeln

Frischer Schnittlauch

Radieschen

Salz & Pfeffer

Butter

Zubereitung

Kartoffeln waschen und kochen, bis sie bissfest sind, abkühlen lassen und in Scheiben schneiden.

Roggenbrot schneiden und mit Butter bestreichen. Spinatblätter aufs Brot legen, dann die Kartoffelscheiben darauf verteilen. Mit Mayonnaise, eingelegten roten Zwiebeln, Röstzwiebeln, Radieschenscheiben und Schnittlauch garnieren.

Schnell eingelegte rote Zwiebeln:

100 ml Essig

1 TL feines Salz

80 g Zucker

1 rote Zwiebel

Essig und Zucker in einem Topf aufkochen und so lange kochen lassen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Die Zwiebel schälen, in feine Ringe schneiden und in ein Glas mit Deckel geben. Die Flüssigkeit hinzufügen und das Glas für mindestens 30 Min. in den Kühlschrank stellen.

Mayonnaise:

1 Ei

200 ml Sonnenblumenöl

1 TL Dijonsenf

2 TL Weißweinessig

Salz

Das Ei im Rührbecher aufschlagen, alle weiteren Zutaten hinzufügen. Mit dem Zauberstab verrühren (den Zauberstab ganz ruhig am Boden des Gefäßes halten). Wenn die Mayonnaise fester zu werden beginnt, den Mixer auf und ab bewegen, so bekommt sie eine gute, dicke Konsistenz.

