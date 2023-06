Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

100 g Schokolade

1 Vanilleschote

200 ml Sahne

350 ml Milch

1 Ei

1 Eigelb

1/2 Päckchen Vanillezucker

300 g Mehl

1 TL Backpulver

20 g geschmolzene Butter

4 EL Zucker

Abrieb einer 1/2 Zitrone

Zubereitung

Für die Soßen in zwei Töpfen je 100 ml Sahne langsam erhitzen. In den einen Topf das Mark der Vanilleschote und 1 EL Zucker geben, im anderen Topf die Schokolade auflösen. Die Soßen andicken lassen, ggf. mit etwas aufgelöster Stärke nachhelfen.

Währenddessen die Milch mit einem ganzen Ei, einem Eigelb und dem Vanillezucker vermischen. Mehl und Backpulver dazugeben, dann 3 EL Zucker, eine Prise Salz, Zitronenabrieb und die geschmolzene Butter einrühren. In einer großen Pfanne etwa einen Fingerbreit Rapsöl erhitzen. Den Teig in einen Spritzbeutel füllen und in Form eines Fächers so schnell wie möglich ins heiße Fett spritzen. Auf diese Weise mehrere Fächer ausbacken und anschließend auf Küchenpapier gut abtropfen lassen. Mit Puderzucker bestäuben und die Fächerspalten abwechselnd mit den beiden Soßen füllen. Zum Schluss mit den bunten Früchten dekorieren.

Guten Appetit! Dazu passt gut gesüßter Riesling aus Baden.

