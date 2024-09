Rätsel 5: Wie lautet der Name dieses Bauwerks?

per Mail teilen

Das Bauwerk wurde vom ausgehenden 12. - 13 Jahrhundert von dem bekannten Adelsgeschlecht der Umgebung errichtet. Es ist eine heilige Stätte und verfügt über einen mythenreichen Brunnen, dem man heilende Wirkung nachsagt.

Das Lösungswort besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt 9 Buchstaben.

In unserer Rätselreihe "Kennst du Rheinland-Pfalz" stellen wir vom 9. bis 13. September wieder Euer Wissen über unser Bundesland auf die Probe. Wer alle fünf Lösungsworte nennt, kann am 13. September mit etwas Glück einen Preis gewinnen, der so nicht zu kaufen ist!

Nach der Ausstrahlung des letzten Rätsels kann das Lösungswort telefonisch durchgegeben werden. Die Telefonnummer blenden wir während der Sendung ein.