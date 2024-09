Rätsel 4: Wie heißt diese Person?

Gesucht wird der Name einer Person. Der Künstler lebte von 1897 bis 1901 in einem Kurort am Mittelrhein. Die gesuchte Person war ein Komponist der Spätromantik. Er fühlte sich als Rheinländer. Um eines seiner Meisterwerke zu schreiben, zog er sich in die Villa am Rhein zurück. Dieses Meisterwerk gehört zu den meistaufgeführten Opern der Welt.

Das Lösungswort besteht aus zwei Wörtern mit 20 Buchstaben.

In unserer Rätselreihe "Kennst du Rheinland-Pfalz" stellen wir vom 9. bis 13. September wieder Euer Wissen über unser Bundesland auf die Probe. Wer alle fünf Lösungsworte nennt, kann am 13. September mit etwas Glück einen Preis gewinnen, der so nicht zu kaufen ist!