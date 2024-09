Rätsel 2: Wie heißt dieses Bauwerk?

per Mail teilen

Gesucht wird ein Bauwerk. Das Bauwerk ist noch recht jung und wurde erst 2018 eröffnet. Doch die Geschichte, die in dem Bauwerk steckt ist über2000 alt. Bekannt ist die Regionalgeschichte seit Mitte des letzten Jahrhunderts geworden und prägt Menschen und Standort bis heute.

Das Lösungswort besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt 13 Buchstaben.

In unserer Rätselreihe „Kennst du Rheinland-Pfalz“ stellen wir vom 9. bis 13. September wieder Euer Wissen über unser Bundesland auf die Probe. Wer alle fünf Lösungsworte nennt, kann am 13. September mit etwas Glück einen Preis gewinnen, der so nicht kaufen ist!