Rätsel 1: Wie heißt dieser Steinbruch?

Wir suchen den Namen eines Steinbruchs. Vor etwa 200.000 Jahren brach der Bellerberg-Vulkan aus und floss in ein nahes Tal. Mitte des 19. Jahrhunderts begann der Abbau des Basalts, es entstand ein riesiger Steinbruch. Ein „El Dorado“ für Kletterer und heute ein beliebtes Ausflugsziel.

Das Lösungswort besteht aus zwei Wörtern und hat zwölf Buchstaben.

In unserer Rätselreihe „Kennst du Rheinland-Pfalz“ stellen wir vom 9. bis 13. September wieder Euer Wissen über unser Bundesland auf die Probe. Wer alle fünf Lösungsworte nennt, kann am 13. September mit etwas Glück einen Preis gewinnen, der so nicht kaufen ist!