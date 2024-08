Mönch Micha gibt Achtsamkeitslehre in Workshops weiter

Auf die innere Stimme hören, um ein erfülltes Leben zu haben – viele Menschen wünschen sich das, doch es fällt ihnen schwer. Genau wie Michael Becka. Der Mainzer hat drei Anläufe gebraucht, um das zu finden, was ihn erfüllt: heute nennt er sich Moensch Micha oder Bruder Freiheit und hat sein persönliches Glück als buddhistischer Mönch gefunden.

Michael wächst in Mainz auf. Hier führt er ein erfülltes Leben. Nach einer Trennung merkt er aber, dass es etwas fehlt. So findet er den Weg zum Buddhismus. Kurzerhand kündigt er seinen Job und lässt sein altes Leben hinter sich. Er wird Mönch und wohnt in verschiedenen Klöstern in Frankreich und den USA. Hier lernt er eine komplett neue Perspektive aufs Leben:

Dieses Unmittelbare, dieses Nahe, diese Einstellung, die kleine Kinder haben, die immer im Augenblick sind und ganz offen mit all ihren Sinnen. Das ist gelebte Achtsamkeit.

2023 entschließt Michael sich, zurück in seine alte Heimat Mainz zurückzuziehen. Er möchte seiner Stadt etwas zurückgeben. Er bietet Workshops in Achtsamkeit, Meditation und Qigong an.