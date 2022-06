Die Laubacher Straße in Spesenroth

per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Spesenroth bietet einen fantastischen Blick in die Landschaft, da der Ort auf 460 Metern liegt. Dadurch befindet sich die Ortschaft auf der Wasserscheide zwischen Mosel und Nahe.

Das Dorf gehört zum Rhein-Hunsrück-Kreis und der Verbandgemeinde Kastellaun. Etwa 155 Einwohner leben in der Ortschaft.

Spesenroth ist ländlich-idyllisch geprägt. In der Laubacher Straße geht es ruhig zu, auch wenn sie eine der größten Straßen im Ort ist.

Mit dem Pferd umzugehen hat Michael Mallmanner von seinem Vater gelernt. Er und sein Rückepferd haben in der Region viel zu tun. SWR Bild in Detailansicht öffnen Den landwirtschaftlichen Betrieb der Vollraths gibt es bereits in der dritten Generation. Die Rinder hat Karl-Otto Vollrath für den Zuchtbetrieb. SWR Bild in Detailansicht öffnen Peter Schäfer hat den Pferderücken mit dem Kutschbock getauscht. Groß aufpassen muss er hier nicht, da es so gut wie keinen Verkehr gibt. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In ihr wohnen Menschen, die mit Pferden arbeiten oder sie einfach in ihrer Freizeit nutzen. "Hobbit" ist das größte und stärkste Pferd der Straße. Es ist ein Rückepferd, das heißt, er und sein Besitzer rücken gemeinsam im Wald an, um Bäume aus dem Dickicht zu ziehen.

Das Dorfgemeinschaftshaus und die Grillhütte sind der zentrale Anlaufpunkt in der Laubacher Straße und des ganzen Ortes.