Ein Film von Tim Greiner



Die Gemeinde liegt in der Nähe des Truppenübungsplatzes Baumholder bei Idar-Oberstein.

In Sien blicken die rund 520 Einwohner nach vorne, in die Zukunft. Das zeigt sich vielerorts in der Fürst-Dominik-Straße.

Die Firma Müller wirbt mit außergewöhnlichen Mitteln um ihren Nachwuchs. Mit dem Azubi-Shuttle geht es gemeinsam zur Arbeit. SWR Bild in Detailansicht öffnen Schloss Sien wird aufwendig saniert. Und das sind die neuen Besitzer: Astrid, Rüdiger mit ihren Zwillingen Louise und Friederike – Grafen von Luxburg. SWR Bild in Detailansicht öffnen Frieda Swoboda baut Bio-Gemüse an. Den lehmigen Acker fruchtbar machen, das schaffte sie durch ganzjährige Begrünung, vielfältige Fruchtfolgen und flache Bodenbearbeitung. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Die Firma Müller stemmt sich gegen den Fachkräftemangel und wirbt mit außergewöhnlichen Mitteln für Azubis. Frieda Swoboda baut Gemüse auf hochwertigem Humus an.

In der Dorfmitte wird das Schloss Sien renoviert und aus dem Dornröschenschlaf geküsst.