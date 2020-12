per Mail teilen

Ein Film von Tim Greiner



Rund 160 Einwohner leben in dem Hunsrückort.

In der Dorfmitte steht eine mächtige Linde. In Sevenich sagt man, sie sei schon 1.000 Jahre alt. Die Linde ist für den Ort so prägend, dass sie sogar der Hauptstraße ihren Namen gab, die Lindenstrasse. Sie ist die wichtigste Straße im Ort mit Geschichte und Geschichten. Die Lindenstrasse ist wie eine Insel. Mit ihren liebevoll restaurierten Bauernhäuser strahlt sie Ruhe und Geborgenheit vergangener Tage aus.

Vor vielen Grundstücken findet man prächtige Walnussbäume, die Hausbäume von früher. Ausserdem leben in der Lindenstraße Menschen, die den Ort mit freiwilligem Einsatz und vielen Ideen am Leben halten. Ob im Ehrenamt oder im Auftrag der Gemeinde, mit ihrem Engagement möchten die Sevenicher ihr Dorf auch für die folgenden Generationen lebenswert gestalten.