Ein Film von Bernd Schwab



Das Wahrzeichen der Gemeinde findet sich am Dorfplatz, die romanische Klosterkirche Sankt Laurentius. Um das Jahr 1200 wurde sie gebaut. Einen guten Kilometer davon entfernt, direkt am Waldrand, liegt die Rudolf-Bart-Siedlung.

Zusammenstehen – das sind sie gewöhnt in der Rudolf-Bart-Siedlung. In den 1930 Jahren hat man sie aus dem Boden gestampft, eine ehemalige Arbeitersiedlung am Ortsrand von Seebach.

Der Straßenname erinnert an einen ehemaligen Bürgermeister von Bad Dürkheim. Die Rudolf-Bart-Siedlung entstand allerdings erst nach seinem Tod in den 1930er Jahren. Damals, in Zeiten des Nationalsozialismus, wurde sie geradezu aus dem Boden gestampft – eine Arbeitersiedlung mit uniformen Wohnhäusern und großen Gärten, in denen die Menschen das anpflanzen sollten, was sie zum Leben brauchen.

Seebach in Bildern Seebach liegt in der Pfalz und ist ein Ortsteil von Bad Dürkheim. Rund 2200 Menschen leben unterhalb der Klosterruine Limburg. SWR Bild in Detailansicht öffnen Waltraud Meißner ist eine Mundartdichterin. Sie hat ihrer Siedlung eine poetische Liebeserklärung gemacht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Andreas Jehling hat die Lebensgeschichte seiner Nachbarin zu Papier gebracht. Ihre Geschichte erzählt das Leben in der Siedlung über einen Zeitraum von 75 Jahren. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Heute zählt die Straße zur begehrtesten Wohnlage von Seebach und obwohl inzwischen fast alle Häuser um- und ausgebaut wurden, ist die ursprüngliche Baustruktur immer noch gut erkennbar. Bis heute nennen sich die Straßenbewohner "die Siedler". Diese Namensgebung steht gleichzeitig für das Miteinander, das aufeinander Achten, das bis zum heutigen Tag das Leben in der Rudolf-Bart-Siedlung prägt.

Auch die Neubürger können und wollen sich diesem Geist des Miteinanders nicht verschließen. Das geht manchmal sogar so weit, dass schon Nachbarn von Nachbarn gepflegt wurden. Da verwundert nicht, dass eine Heimatdichterin ihrer Siedlung vor einigen Jahren eine poetische Liebeserklärung machte mit dem Titel: "E Plädoyer fer unser Siedlung". Die Schreibweise hat übrigens nichts mit Tippfehlern zu tun, sie ist schlicht und ergreifend der Mundart geschuldet.