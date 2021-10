Die Friedhofstraße in Rieschweiler

Ein Film von Bernd Schwab



Rieschweiler liegt in der Südwestpfalz, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Pirmasens. Im größten Ortsteil der Gemeinde Rieschweiler-Mühlbach sind rund 1.300 Einwohner zu Hause. Das Dorf im Schwarzbachtal verfügt über eine gute Infrastruktur. Bäcker, Metzger, Banken und einige kleinere Geschäfte finden sich hier und ziehen auch Bewohner umliegender Dörfer in die Gemeinde. Ortsmittelpunkt und schon weithin sichtbar: die evangelische Kirche, erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts im neugotischen Stil.

Direkt am Gotteshaus beginnt die Friedhofstraße, die, wie es der Name erahnen lässt, zum Friedhof führt. An einigen Fassaden und Zäunen finden sich großformatige Fotos, die an ehemalige Bewohner in der Straße erinnern. „Sellemols“, was so viel wie „Damals“ oder „Früher“ bedeutet, heißt diese nostalgische Aktion, die vom Heimat- und Kulturverein ins Leben gerufen wurde und sich über die gesamte Gemeinde erstreckt.

„Sellemols“ ist durchaus ein passendes Motto für die Friedhofstraße. Da gibt es zum Beispiel ein Ehepaar, das seit Jahren nostalgische Dinge sammelt: Das Spektrum ist breit: Bügeleisen, Oldtimer, Haushaltsgeräte, Emailschilder. Eigens für ihr Hobby haben die Nostalgiefreunde eine alte Scheune umgebaut. Wer sie betritt, bekommt den Mund nicht mehr zu.

Früher gab es in der Friedhofstraße eine ganze Reihe von Bauernhöfen. Ein einziger ist geblieben, der letzte in Rieschweiler. Doch das Leben geht weiter. Eine ehemalige Scheune wurde zum Wohnhaus umgebaut. Dort lebt nun eine junge Familie, die den dazugehörigen Bauerngarten hegt und pflegt, so wie es früher Usus war.