Ein Film von Hilmar Liebsch

Pleitersheim liegt etwa sieben Kilometer östlich von Bad Kreuznach im sanften Tal des Karlebachs. Die Landschaft ist durch das Wöllsteiner Hügelland geprägt. Fast das gesamte Gemeindegebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Die Wurzeln des Ortes reichen bis in das 8. Jahrhundert zurück.

Etwa in der Ortmitte des Straßendorfs liegt die evangelische Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Gut 350 Einwohnern leben derzeit in der Ortsgemeinde. Viele von ihnen haben in der von Höfen und Wohngebäuden gesäumten Hauptstraße ihre persönliche Idylle gefunden.