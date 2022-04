Die Römerstraße in Neichen

Ein Film von Sabine Keller



Mitten in der Vulkaneifel liegt der kleine Ort Neichen mit seinen 140 Einwohner*innen. Die schönsten Häuser stehen in der Römerstraße: Alte Höfe, die von ihren Bewohnern mit viel Ausdauer zu schönen und gemütlichen Wohnhäusern umgebaut wurden.

Dieter Nikolait hat genau das gesucht, als er Ende der 1970er Jahre in die Eifel kam. Damals allerdings nur am Wochenende, denn der Hausausbau war für ihn eine willkommene Abwechslung zu seinem Bürojob.

Zur Unterhaltung in der Römerstraße tragen die Schaukästen am Zaun von Familie Rodarius bei. Der Affe, der auf Geräusche reagiert, ist die Attraktion für die Kinder von Neichen. In der Weihnachtszeit stand eine Krippe mit lebensgroßen Figuren und beleuchteten Engeln daneben und wurde zu dem Treffpunkt im Ort. Und auch der Dorfplatz, an dem man sich gerne trifft, liegt mitten in der Römerstraße.