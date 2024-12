Die Dorfstraße in Katzenbach

Ein Film von Gudrun Fünter



Der Name Katzenbach hat nichts mit Katzen zu tun, sondern mit einem Volksstamm, der die Region früher besiedelte, den Katten. Aus Kattenbach wurde Katzenbach.

Katzenbach ist heute ein Stadtteil von Kirchen im Westerwald mit gut 300 Einwohnern. Am Ufer der Sieg befindet sich der kleinere Ortsteil Euteneuen, der Hauptort liegt auf einer Hochebene mit weitem Blick ins Siegtal. Weil die marode Siegbrücke gesperrt wurde, gibt es aber keine direkte Verbindung mehr zwischen den beiden Ortsteilen.

Wichtigste Straße im Höhenort ist die Dorfstraße. Sie führt entlang alter Fachwerke, dem großen Hotel "Zum weißen Stein" und einem alteingesessenen Bauernhof. Er betreibt Viehmast, als Hauptgeschäft aber einen Forst- und Rückebetrieb - schwere Arbeit, die auch die Frauen in der Familie schultern.

In der Nachbarschaft wohnt eine Frau, die Lama-Trekking mit eigener Herde anbietet, und ein Taubenzüchter mit einem Hightech-Taubenschlag. Ganz am Ende der Dorfstraße liegt das Bürgerhaus, in dem der "MGV Einigkeit" in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag feiert.