Ein Film von Jennifer Lindemann



Rheindürkheim liegt im Osten des Landes direkt an den Ufern des Rheins. Die Ortschaft ist ein Stadtteil von Worms und hat knapp 2800 Einwohner.

Im Ortswappen ist eine Sense und ein Bootshaken, da die meisten Menschen früher vom Ackerbau und der Schifffahrt lebten. Das hat sich mittlerweile geändert, doch der Rhein spielt auch heute noch eine große Rolle.

Die Rheinuferstraße ist die Straße im Ort, die am nächsten am Rhein ist. In ihr ist der Mast der "Rheintreue" zu finden, mit dem die Rheindürkheimer die vorbeifahrenden Schiffe grüßen. Den Mast hat der Schifferverein aufgestellt. Neben ehemaligen Rheinschiffern gibt es in der Ortschaft auch viele Männer, die zur See gefahren sind. Sie haben nach dem zweiten Weltkrieg die Marinekameradschaft gegründet.

Ihr Vereinsheim ist die "Zenit" – ein Schiff. Im August 2020 ist es angezündet worden und komplett ausgebrannt, doch es soll wieder aufgebaut werden.

Ein Haus steht näher am Rhein als alle anderen: es ist das ehemalige Pumpwerk. Es hat sein Standrecht seit 1913 dort, da es die Nähe zum Fluss brauchte, um die Turbinen zu kühlen. Der Sage nach wurden in Rheindürkheim die Perlen des Nibelungenschatzes an Land gespült.

Jährlich feiern die Bewohner deshalb das Rheinperlenfest und krönen die passenden Majestäten dazu: die Rheinperlenkönigin- und Prinzessin.