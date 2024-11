Ein Film von Sabine Schäfer



Imsbach liegt am Südhang des Donnersberges in der Nordpfalz und ist umgeben von einer traumhaften Landschaft. Rund 890 Menschen leben in diesem geschichtsträchtigen Ort.

Früher lebten hier vor allem Bergleute, die in den umliegenden Erzgruben bis in die 1920er-Jahre nach Silber, Kobalt und Mangan gegraben haben. Eine Bergbauerlebniswelt erinnert die Imsbacher an die Geschichte des ehemaligen Bergmannortes. Die „Blumemäd" wollen ihren Ort schöner machen, mit gespendeten Blumen. Auf die Idee kamen sie, als der Gemeindediener krank wurde. SWR Bild in Detailansicht öffnen Im Pfälzischen Bergbaumuseum finden sich Schätze, die es sonst nur unter Tage gibt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Den Feuerwehrnachwuchs trainiert seit mehr als 20 Jahren Ute Korn und das natürlich ehrenamtlich. SWR Bild in Detailansicht öffnen Im Pfälzischen Bergbaumuseum und den beiden Besucherbergwerken "Weiße Grube" und "Grube Katharina" kann man die Vielfalt der Bodenschätze der Region bestaunen. Vom Mittelpunkt des Ortes aus führen die Wanderwege direkt dorthin. Eine Reise nach Imsbach ist auch eine Reise durch die Erdgeschichte der Rohstoffgewinnung in der Pfalz. Karte von Imsbach SWR