Die Talstraße in Hüttingen

Ein Film von Sabine Keller



Hüttingen liegt nur sechs Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt. Die Gemeinde ist mit knapp 150 Einwohnern ein kleiner beschaulicher Ort in der Südeifel.

Hüttingen bei Lahr ist ein kleiner Ort, nicht weit von der luxemburgischen Grenze. Viele Luxemburger haben dort Häuser gekauft und fast jeder der Eifeler arbeitet im benachbarten Großherzogtum. Dass man dort gut verdient, sieht man dem Dorf an. Vor allem in der Talstraße sind viele der alten Häuser aufwendig renoviert und so mancher hat sich hier einen Traum erfüllt. Ein Ehepaar hält auf der Koppel hinter dem Haus Alpakas, einer ihrer Nachbarn begeistert sich für alte Flipper.

Am Ende der Talstraße feiert man ein Fest, das lange verschwunden war. Am Namenstag des heiligen Antonius kommen die Einwohner zur Kirchweih zusammen. Viele Jahre haben die ehemaligen Stadtmenschen Eva und Harald Hayen davon geträumt, Alpakas zu halten. In Hüttingen ging ihr Traum in Erfüllung. Michael Fisch stellt seine Küche schon mal zur Verfügung, wenn im Dorf in großen Mengen gebacken wird. Die beiden Frauen machen eine Spezialität aus der Eifel: Noutzen oder auch Quarkbällchen genannt. Auch wenn Dietmar Thiedig die Flipper-Automaten lieber repariert als zu spielen, verbringen er und seine Frau gerne ihre Abende beim gemeinsamen flippern.

Michael Fisch konnte als Luxemburger Arbeitnehmer schon mit 57 in Rente gehen und renoviert seitdem alte Häuser. Die Hüttinger pflegen aber auch gerne ihre alten Traditionen. Nachdem schon lange keine große Kirmes mehr ausgerichtet wird, veranstalten sie seit einigen Jahren wieder ein kleines Kirmesfest am Ende der Talstraße. Sie backen gemeinsam die traditionellen Noutzen und trinken den Kirmesdröp - einen Eifelschnaps, der in Hüttingen von Michael Fisch gebrannt wird.