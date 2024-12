per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Hornbach liegt ganz im Südwesten von Rheinland-Pfalz und grenzt ans Saarland und an Frankreich. Knapp 1.500 Menschen leben in dem Ort.

Vor rund 1.300 Jahren wurde in Hornbach das gleichnamige Kloster gegründet.

Prägend für Hornbach ist das Kloster. In den 1990er Jahren war es kaum mehr als eine Ruine. Heute sind die Reste restauriert und in ein Hotel integriert. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ihre Alpakas sind seit zwei Jahren Teil des Lebens von Michelle Sauter. Sie hat eine Ausbildung zur tiergestützten Psychotherapeutin gemacht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Wasserbüffel sind in der Talaue des Hornbachs zu Hause. Sie sind für die Pflege der Landschaft zuständig. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Reste des ehemaligen Benediktinerklosters gibt es heute noch – mittlerweile ist ein Hotel darin untergebracht.

Im Hierzuland geht es in die Straße, in der auch das Kloster liegt, in die Hauptstraße.