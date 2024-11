Ein Film von Bernd Schwab



Hochstein liegt in der Pfalz. Das Dorf ist ein Ortsteil von Winnweiler. Rund 460 Menschen sind in der Gemeinde am Flüsschen Alsenz zu Hause. Zwischen 1969 und 2014 wurden die Geschicke des Dorfes von Winnweiler aus gesteuert, bis eine Bürgerbefragung dazu führte, dass die Hochsteiner wieder etwas mehr Eigenständigkeit, mehr Mitspracherecht für ihr Dorf erhielten. Und so gibt es seit 2014 wieder eine Ortsvorsteherin in der Gemeinde.

Rund 250 Jahre prägte das Eisenhüttenimperium der Familie Gienanth das Leben im Dorf. Die Eisen- und die Kupferschmelz gaben den Menschen Brot und Arbeit. Die Werksstraße und die vielen ehemaligen Arbeiterhäuschen erinnern noch heute daran. Das Wahrzeichen von Hochstein thront hoch über dem Ort, das Hochsteiner Kreuz. Einmal am Tag trifft sich Stefanie Wolken mit ihrer Schwester Martina. Praktischerweise wohnt die schräg gegenüber. Restaurantchef Athanasios Vavliaras hat den Betrieb umgestellt. Souvlaki, Moussaka und Co. gibt es nur noch "to go". Bei der Schreinerei Buhrmann sind die Auftragsbücher voll und noch läuft der Betrieb reibungslos. Vielleicht lassen die Hochsteiner nach überstandener Corona-Krise irgendwo ein zweites Kreuz aufstellen. Denn auch in Hochstein herrscht der Ausnahmezustand. Und trotzdem arrangieren sich die Menschen mit der neuen Situation. Da gibt es zwei Schwestern, die sich fast jeden Nachmittag auf der Straße treffen und miteinander reden – die eine auf der linken, die andere auf der rechten Straßenseite. Auch der griechische Gastwirt ist erfinderisch. Täglich ab 16 Uhr bietet er Speisen zum Mitnehmen an. Wenn die Krise vorbei ist, will er ein Riesenfest auf dem Dorfplatz veranstalten – zum Dank an alle, die ihm geholfen haben, diese schwere Zeit zu überstehen. Wenn das der Fall ist, kann auch endlich der neue Spielplatz eingeweiht werden, der so liebevoll gestaltet wurde und viel über die Geschichte des Dorfes erzählt.