Die Hauptstraße in Hellertshausen

Ein Film von Tim Greiner



Hellertshausen liegt im südlichen Teil des Hunsrücks am Fuße des Idarkopfes bei Rhaunen. Momentan leben in dem Dorf rund 200 Einwohner, die vor allem die Ruhe und die weiten Ausblicke in die von Wiesen und Wäldern geprägte Landschaft schätzen.

Hellertshausen war in den 1960er und 1970er Jahren ein beliebter Urlaubsort. Vor allem Menschen aus dem Ruhrgebiet zog es hierhin. Wer einen ruhigen Ort für Wanderungen oder für einen Reiturlaub sucht, der ist in Hellertshausen genau richtig. Der Nationalpark Hochwald ist gleich um die Ecke. SWR Bild in Detailansicht öffnen Wenn in der Hauptstraße von Hellertshausen Hufe klappern, dann machen sich Norbert Alt und Tochter Sabrina bereit für eine Kutschfahrt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Western-Feeling mit Line Dance, im Gemeindehaus findet freitags das Training der Line-Dance-Gruppe "Dance4Joy" statt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Davon zeugen noch die zwei Gasthäuser in der Dorfmitte. Doch heute können sie keine Gäste mehr aufnehmen. Während das eine noch umgebaut und renoviert wird, ist in das andere eine junge Familie eingezogen. Wer hier seine Freizeit verbringen möchte, der findet auf der Black-Jack-Ranch liebevoll gestaltete Ferienzimmer. Außerdem ist die Ranch von Rinus und Nellie Verfuurden Startpunkt für mehrtägige Wanderritte durch den Hunsrück. Kartenansicht von Hellertshausen SWR