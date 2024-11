Die Hauptstraße in Gonbach

Ein Film von Christian Gallon



Gonbach liegt im Nordpfälzer Bergland, östlich des Flüsschens Alsenz auf einem steilen Hügel in knapp 300 Meter Höhe. In der kleinen Wohngemeinde leben etwa 520 Menschen.

Die meisten Gonbacher leben in der Hauptstraße, die auf knapp zwei Kilometer mitten durch den Ort führt. Ihrem sehr rührigen Ortschronisten verdanken sie eine Vielzahl historischer Dokumente, Gerätschaften und Erinnerungen aus den vergangenen vierhundert Jahren, die allesamt fein säuberlich im schicken Heimatmuseum untergebracht sind. Damals und heute gehört einfach dazu zum Leben in Gonbach. So treffen sich seit mehr als 25 Jahren acht Frauen als "Eight Voices". Ihr Repertoire reicht von den "Comedian Harmonists", über Kirchenmusik bis Deutscher Schlager.

Ein erfolgreicher Jugendlicher ist der 20-jährige Rheinland-Pfalz Meister im Sprint. Wann immer es sein Sportstudium in Mainz erlaubt, kehrt er in seinen Heimatort zurück; auch um beim Joggen in den Wäldern rund um Gonbach seine Akkus wieder aufzuladen. Besonders stolz sind die Gonbacher auch auf ihre Kneipp-Anlage. Die gesamte Anlage mit Spielplatz und Ententeich ist inzwischen eine der beliebtesten Treffpunkte im ganzen Ort für Jung und Alt.

