Die Blumensteinstraße in Gebüg

Ein Film von Jens Doumen



Gebüg liegt rund zwanzig Kilometer südlich von Pirmasens direkt an der französischen Grenze.

Man muss nicht über den großen Teich fliegen, um in den Wilden Westen zu reisen. Ein Besuch in der Blumensteinstraße von Gebüg ist viel klimafreundlicher und genauso abenteuerlich. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass hier mehr Pferde als Menschen leben. Richtig ist auf jeden Fall, dass die Einwohner es lieben, hier zu leben – egal, ob sie hier geboren sind oder später in das abgelegene Dorf in die Südwestpfalz gezogen sind.

Der Besitzer der Longhorn-Ranch ist 2020 aus dem Saarland hierher gekommen, um seinen Lebenstraum zu erfüllen. Mit vielen Originalrequisiten hat er einen Saloon mit großem Außenbereich geschaffen. Sobald wie möglich sollen hier Country-Konzerte stattfinden und natürlich auch Reiter zu Abenteuern in der Pfälzer Prärie starten können.

Direkt nebenan liegen die Weiden des örtlichen "Rinderbarons". Der reitet natürlich auch und möchte so bald es geht, Wanderreitern Unterkunft bieten. Aber auch die Nicht-Reiter lieben ihr Gebüg. Kein Wunder, dass die Einwohnerzahl in den letzten Jahren auf knapp 100 gestiegen ist.