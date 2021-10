per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Elgert liegt im Westerwald und ist ein Stadtteil von Dierdorf. Etwa 420 Menschen leben hier, umgeben von viel Natur.

Auge in Auge mit der Kuh. Jede Kuh im Westerwalddorf Elgert ist anders, und viele hat Künstler Uwe Langnickel schon porträtiert. Im Dorf wirtschaften zwei Vollerwerbslandwirte, die stattliche Kuh-Schönheiten auf die Weiden lassen. Dort entlang führt der Wanderweg „Rund um Elgert“. Er bietet schöne Aussichten auf den 420-Einwohner-Ort.

Einen „schönen Dreckberg“ bietet einer der Bauernhöfe. Der Hügel aus Erdaushub ist beliebt bei Kindern, hier haben sie kleine Sprungschanzen für ihre Mountainbikes gebaut. Einen noch größeren Mountainbike-Parcours baut derzeit die Dorfgemeinschaft für die Jugend. Jedes Jahr stemmen die Elgerter Gemeinschaftsprojekte, das Miteinander im Dorf ist gut.

Die Feuerwehr ist in den letzten Jahren von 10 auf 20 Aktive gewachsen. Stetig wächst auch die Zahl der Oldtimer im Dorf. Ein "Bulli"-Liebhaber restauriert in die Jahre gekommene T1, T2 und T3 und nennt gleich drei Bulli-Schönheiten sein Eigen. Ein anderer Elgerter hat sein Herz an Mercedes Oldtimer verloren. Die ältesten sind aus den 1950er Jahren.

Elegante Pferde gibt es auch im Dorf, und eine große Reitsportanlage mit Geländestrecke und vielen Springhindernissen am Waldrand. Es gibt viel zu sehen auf dem Wanderweg rund um Elgert, an dem die Kühe grasen.