per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter



Der Moselort Cond ist ein stark von Weinbau und Fremdenverkehr geprägter Ort - mit alten Bruchsteinhäusern und Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel einem mehr als 1000 Jahre alten Kirchturm.

Die Brauselaystraße ist eine der höchstgelegenen Straßen, die einen schönen Ausblick auf die Mosel zu bieten hat. Neben der attraktiven Wohnlage, bietet sie aber noch sehr viel mehr.

Es gibt hier einen Bundesbank-Bunker, der zu den geheimsten Anlagen in der Bundesrepublik gehört hat, ein attraktives Hotel, das mit Corona jetzt seine liebe Not hat und Menschen, die so gern hier wohnen, dass sie nie wegziehen würden. Und das alles auf nur knapp 400 Metern.