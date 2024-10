per Mail teilen

Ein Film von Marc Steffgen



Leiwen liegt rund 30 Kilometer nordöstlich von Trier und gilt mit 273 Hektar Rebfläche als eine der größten Weinbaugemeinden an der Mosel.

30 Winzerbetriebe bewirtschaften die Flächen. Als weiterer Wirtschaftsfaktor in dem staatlich anerkannten Erholungsort kommt der Tourismus mit 3.000 Gästebetten dazu.

Annette Köwerich interviewt in entspannter Umgebung Bürgermeister Joachim Hagen. Über ihre Liebe zum Ort und zur ganzen Moselregion schreibt sie in Büchern und einem Internet-Blog. SWR Bild in Detailansicht öffnen Winzer Paul Jostock setzt die Vision seines verstorbenen Vaters um. Der hatte den Traditionsbetrieb in den letzten Jahren vergrößert und immer mehr in Richtung Sektproduktion ausgerichtet. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Nachwuchsorchester der Winzerkapelle "Harmonie" besteht aus jungen Musikern und Musikerinnen, die Lust auf Blasmusik haben. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In ihrer Freizeit scheinen die rund 1.600 Leiwener Bürger wahre Vereinsmeier zu sein. 17 eingetragene Vereine von der Winzerkapelle bis zum Tennisclub gibt es in der Gemeinde an der Mittelmosel.