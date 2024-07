Ein Film von Rosetta Reina



Hollnich liegt im Rhein-Hunsrück-Kreis, in der Verbandsgemeinde Kastellaun, und hat drei Ortsteile.

Urkundlich erwähnt wurde der Ort 1178. Um 1360 wurde Hollnich sogar kurzzeitig hessischer Besitz.

Der Iltis gehört zu seinem Leben. Sebastian Wagner hat mit diesem Wagen Fahren gelernt und ist heute Spezialist darin, diese Fahrzeuge zu restaurieren und zu warten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Lena Philipps hat gemeinsam mit ihrem Mann entschieden, den alten Familienstammsitz zu behalten. Beide sind begeistert davon, in einem Haus mit Geschichte zu leben. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Buchenhof ist ein Bauernhof voll modernerTechnik. Die einzige Handarbeit verrichtet der Sohn, der den Kälbern die Muttermilch zufüttert. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Gerne lässt man alte Traditionen hochleben, so wurde der Backes im Dorfzentrum wieder zum Leben erweckt.

Auch in der Steingasse wird altes neu aufgewertet, ob an Häusern, in der Landwirtschaft oder in der Autowerkstatt.