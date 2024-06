per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink

Niederauerbach ist ein Stadtteil von Zweibrücken und liegt im Osten der Rosenstadt. Ein Teil der westpfälzischen Gemeinde, früheres Zentrum der Schuhproduktion, steht unter Denkmalschutz, auch die barocke Zwingli-Kirche.

Volker Figueredo und Somaida Torres haben sich in Havanna kennengelernt und leben jetzt schon seit 7 Jahren in der Athenstraße. SWR Bild in Detailansicht öffnen Seine Kuba-Fotos waren für Volker Figueredo der Start in ein ganz neues Leben. Tausende Bilder hat er in seiner zweiten Heimat gemacht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mohamed Yahya lebt seit zwei Jahren in Niederauerbach. Der Mauretanier fühlt sich dort wohl. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Rund 4.500 Menschen leben in Niederauerbach, in der Athenstraße etwa. Griechen trifft man in der langen Wohnstraße nicht, dafür aber Menschen aus aller Welt und Weitgereiste.