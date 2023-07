Die Hauptstraße in Brücken

per Mail teilen

Ein Film von Fatma Aykut



Um 1900 begründete Isidor Triefus in Brücken die Diamantenschleiferei. Es entstand ein einzigartiger Industriezweig mit tausenden Arbeitsplätzen. Bis 1965, dann gaben fast alle westpfälzischen Betriebe auf.

Seit acht Jahren nun erlebt Brücken mit seinen knapp 2000 Einwohnern einen neuen Aufschwung. 27 Geschäfte, eine intakte Dorf- und Infrastruktur, ein reges Vereinsleben.

Dank einem Förderprogramm hat die Gemeinde mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen.

Ortsbürgermeister Pius Klein ist unermüdlich im Einsatz. So hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren schon einige Häuser vor dem Leerstand gerettet. SWR Bild in Detailansicht öffnen Nina Spiess hat früher als Diamantenschleiferin gearbeitet. Jetzt schleift und schmiedet sie Gold in ihrem kleinen Atelier. SWR Bild in Detailansicht öffnen Marktleiter René Happe ist mit seinem Team schon seit 2015 in Brücken. Der Supermarkt ist ein inklusiver Betrieb mit Vollsortiment. SWR Bild in Detailansicht öffnen

So hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren 16 Häuser vor dem Leerstand gerettet. An ihre Stelle kommen schöne Häuser mit sozialen Mietpreisen.

Die Gemeinde sieht sich als Modelldorf und zeigt, wie viel Lebensqualität in einer strukturschwachen Region im ländlichen Raum möglich ist.