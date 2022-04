Die Kirchgasse in Hahnstätten

Ein Film von Nadine Bühler



Hahnstätten gehört zum Rhein-Lahn-Kreis und liegt zwischen Westerwald und Taunus – direkt an der Aar. In einer Urkunde Karls des Großen aus dem Jahr 790 wird das Dorf als "haonstad" erstmals urkundlich erwähnt. Heute leben hier etwa 2.900 Menschen.



Ein Blickfang im Dorf ist das Biebersteinsche Schloss. Es ist in Privatbesitz, öffnet jedoch jeden Sommer seine Pforten: Seit 2006 finden hier die sogenannten "Hahnstätter Schlossgartenkonzerte" statt. Es gibt noch mehr sehenswerte Architektur in Hahnstätten: Zum Beispiel die Pfarrkirche aus dem 13. Jahrhundert, das Fachwerk-Rathaus in der Kirchgasse oder ein historisches Bauerngehöft: es wurde aufwendig restauriert und hat sich in eine Eventlocation verwandelt.

Im Rathaus ist nicht nur die Verwaltung untergebracht, sondern auch eine Bücherei, ein Jugendraum und das sogenannte Café Zeitlos. In Letzterem werden zwei Mal pro Woche demenzkranke Menschen betreut. Hahnstättens naturnahe Lage lädt zu Ausflügen ein. Es gibt allein 34 Fahrradrouten zu erkunden. Wer Zubehör für seinen Drahtesel braucht, wird in der Kirchgasse fündig: in einem echten Spezialgeschäft für Radfahrer.