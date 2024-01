Die Nodhausener Straße in Segendorf

Ein Film von Frank Hisam

Segendorf ist ein Stadtteil im Norden von Neuwied am Rhein. Das so genannte Schloss der Forscher "Monrepos" mit seinem archäologischen Museum ist sicherlich der Publikumsmagnet des Stadtteils. Das Museum ist über die Nodhausener Straße erreichbar. Die verläuft fast durch den ganzen Ort und wirkt wie eine Lebensader. Zum Beispiel durch die Metzgerei Künkler, die noch jeden Morgen die Fleischwurst frisch herstellt, bevor das Ladengeschäft öffnet.

Für die Bauern der Umgebung gibt es in der Straße einen Raiffeisenmarkt. Der hat in diesen Tagen mit der Getreideernte allerhand zu tun. Für den Feierabend bietet sich die Gaststätte Waldesruh an, sie dient auch als Trainingszentrum des erfolgreichsten Dartspielers von Rheinland-Pfalz. In der Straße ist Leben und das nahezu rund um die Uhr.