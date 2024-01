Die Mühlstraße in Laumersheim

Ein Film von Thomas Keck



Wein und Obst haben sich die Laumersheimer auf die Fahnen geschrieben. Die Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim hat aber noch mehr zu bieten.

Sie ist schon uralt, die Hornungsmühle in der Mühlstraße von Laumersheim. Gemahlen wird hier schon lange nicht mehr. Und auch sonst passiert leider nichts, obwohl die Pläne für den Umbau des imposanten Gemäuers zu einem Wohngebäude schon auf dem Tisch liegen. Aber der neue Besitzer hat Probleme mit den Behörden. Dabei steht die alte Mühle nicht einmal unter Denkmalschutz – anders als manch anderes Haus in der Mühlstraße.

An der Ecke zur Hauptstraße in einer Denkmalzone steht die alte Bäckerei, die jahrelang dem Verfall anheimgegeben war. Inzwischen wurde aus dem alten Haus eine moderne, bunte Galerie – zu bunt aus Sicht der Denkmalbehörde. Auch hier gibt es Streit zwischen den neuen Besitzern und dem Amt. Gegenüber, im Gasthaus zum Weißen Lamm, ist die Welt dafür in Ordnung. Aus dem alten Bauerngehöft wurde ein stimmungsvolles Gasthaus. Zum Glück gibt es noch so ein paar Erfolgsgeschichten in der Mühlstraße, Geschichten von den Häusern und vor allem von den Menschen, die darin wohnen.