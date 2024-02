Kändelgasse in Großkarlbach

Ein Ortsporträt von Harald Hort

Wer möchte gerne in einer historischen Mühle heiraten? In Großkarlbach geht das. Der 1.100-Einwohnerort liegt in der Weinpfalz nicht weit von Grünstadt. Quer durch das Dorf laufen der Eckbach und, parallel dazu, die Kändelgasse. Allein in dieser Straße musste der Bach einst Sieben (!) Mühlen antreiben. Von vieren stehen noch die Gebäude, aber zwei sind besonders herzeigenswert: Die „Alte Dorfmühle“ von 1605 beherbergt das Mühlenmuseum.

Im Jahr 2004, als die Renovierung des Hauses und die Einrichtung des Museums begann, war von der alten Mühlen-Technik nichts mehr übrig. Alles musste in detektivischer Kleinarbeit von den Mitgliedern des Fördervereins in ganz Deutschland zusammengesucht werden. Begehrte Besonderheit: Hier hat auch das Standesamt des Kreises Grünstadt-Land eine Außenstelle, in der inzwischen 70 Prozent aller Trauungen stattfinden.

Weiter oberhalb hat der Eckbach einst die Rheinmühle angetrieben. Doch auch von ihr ist nichts weiter übrig geblieben, außer einem ausgetrockneten Stück des Mühlbachs und den Schleifspuren, die das Mühlrad einst in die Wand gerissen hat. Heute wohnen hier drei Generationen und die Mühle ist von Zeit zu Zeit schöner Schauplatz anspruchsvoller Veranstaltungen wie zum Beispiel der "langen Jazz-Nacht" oder eines Sommerfestes.

Eine alte Wagnerei gibt es noch, aber von den Maschinen, mit denen einst Fuhrwerke und Speichenräder gefertigt wurden ist ebenfalls kaum noch etwas zu sehen. Das liegt aber an den Bergen von Brennholz die sich in der alten Werkstatt auftürmen. Wer das alles angeschaut hat, der kann auf den Bänken entlang des Eckbaches ausruhen und das schöne Ambiente aus vielen alten Häusern und frischen Blumenarrangements auf sich wirken lassen.