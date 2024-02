Spesenrother Straße in Hasselbach

per Mail teilen

Ein Film von Margit Kehry

Friedlich, idyllisch und ruhig ist es in Hasselbach in der Nähe von Simmern. Wer weiß heute noch, dass hier in den 1980er Jahren erbitterter Widerstand geleistet wurde gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen auf der nahe gelegenen Raketenbasis Pydna. Das ist schon lange Geschichte.

Aber eigenwillig und kreativ sind die Menschen noch immer. Sie gehen gerne ihren eigenen Weg, pflegen ihre Leidenschaften und die gute Nachbarschaft. Genau wie die Bewohner der Spesenrother Straße. Die Straße ist zwar klein, aber reich an Attraktionen: Hier gibt es ein Spielzeugmuseum, alte Traktoren, ein Fotostudio und einen Kaninchenzüchter.