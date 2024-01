Kampwies in Ellern

Ein Film von Margit Kehry

Ellern im Hunsrück liegt verkehrstechnisch sehr günstig, nahe an der Autobahn und nur zehn Kilometer von der Kreisstadt Simmern entfernt. Mit ein Grund für die Beliebtheit des Ortes. Die Menschen leben gerne hier. Nicht nur im alten Ortskern, sondern auch in den zahlreichen Neubaugebieten.

In einem dieser Neubaugebiete liegt die Straße "Kampwies". Hier hat sich jeder sein ganz spezielles Traumhaus gebaut: Ganz individuell, ganz nach dem eigenen Geschmack. Die Bewohner leben nach der Devise "leben und leben lassen". Und genießen das Leben in der Straße "Kampwies".

Gemeinsames Genießen im Kampwies

Zum Feierabend und am Wochenende wird die Straße erst so richtig lebendig. Dann treffen sich die Bewohner zum gemeinsamen Kochen und zum Kaffeetrinken und zum Schwatzen. Zäune und Grenzhecken gibt es so gut wie keine. Und fast alle sind "per du".