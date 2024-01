Die Tiergartenstraße in Steiningen

Ein Film von Jennifer Lindemann

Steiningen liegt mitten in der Vulkaneifel, unweit der A 48. Der kleine Ort hat 212 Einwohner und gerade mal sechs Straßen. Die Kapelle mitten im Ort ist dem heiligen Mauritius geweiht, dem Schutzheiligen der Pferde.

Menschen sind in der Tiergartenstraße eher rar. Gerade mal ein Dutzend verteilen sich auf vier Häuser. Tiere spielen hier eine große Rolle: Die Tiergartenstraße ist die Heimat für über 200 Kühe und Schafe. Thomas Schäfer hat den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters übernommen und ausgebaut: Er hat mit der Zucht angefangen.

Mittlerweile kommen pro Monat rund zehn Kälbchen bei ihnen zur Welt. Für den jungen Landwirt immer wieder spannend, denn jedes Mal hofft er auf ein "Superkalb". Kalt, technisch und riesengroß - das ist die andere Seite der Tiergartenstraße. Leo Thiesgen verkauft riesige Landmaschinen: Teleskoplader, Erntemaschinen, Melktechnik, Traktoren und Bagger. Irgendwie erinnert sein Fuhrpark an den wahr gewordenen Traum eines kleinen Jungen.

Und das ist er auch - Leo Thiesgen hat hier seinen Kindheitstraum verwirklicht. In der Werkstatt ist er allerdings nur, wenn es um ältere Modelle geht - die kennt er von früher noch in- und auswendig. Am Abend tauscht Leo Thiesgen seine Riesenmaschinen gegen seine Pferde aus. So entspannt er am besten. Denn ohne Tiere kann in der Tiergartenstraße niemand.