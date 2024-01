Die Schulstraße in Theisbergstegen

Ein Film von Sabine Keller



Theisbergstegen ist ein kleiner Ort in der Nordwestpfalz, umgeben von den Hügeln des Pfälzer Berglandes. In den 60er Jahren wurden Godelhausen und Theisbergstegen zusammengelegt. Heute leben 700 Einwohner in den beiden Ortsteilen, die sich zu beiden Seiten des Flüsschens Glan entlangziehen.