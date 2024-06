per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Umgeben von Weinbergen und direkt an der Mosel liegt Briedern im Landkreis Cochem-Zell.

Briedern liegt an der Mosel, dort, wo sie besonders viele schöne Schleifen macht. Idyllisch geht es in dem Winzerdorf zu, da der Verkehr in einer Umgehungsstraße um den Ort geleitet wird.

Matthias Görgen ist einer von drei Winzern in Briedern. In achter Generation führt er nun das Familienweingut weiter. SWR Bild in Detailansicht öffnen Kai Lenz hat Koch gelernt, war im Ausland, um Erfahrung zu sammeln, und ist schließlich zurück nach Briedern, gekommen um hier im familiengeführten Weinhaus Lenz die Küche zu leiten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Von der Küche raus in die Natur. Auf seinen Mountainbike-Touren nimmt Kai Lenz inzwischen auch Gäste mit. Als ausgebildeter Mountainbike-Trainer kann er seinen Gästen Tipps zur Fahrtechnik geben. SWR Bild in Detailansicht öffnen Auf einem angrenzenden Platz der Römerstraße ist der Servatiusbrunnen. Gepflegt wird er von der freiwilligen Feuerwehr. Peter Barden ist Wehrführer und wohnt schon sein Leben lang in der Römerstraße. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Schon die Römer sollen Wein in dem Gebiet angebaut haben. Bis heute spielt Wein eine große Rolle in Briedern – natürlich auch in der Römerstraße.