Ein Film von Rosetta Reina

Bischheim liegt in unmittelbarer Nähe von Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis. Die rund 800 Einwohner wohnen sowohl im Hauptort, was früher Bischofsheim bedeutete, als auch in einigen Ansiedlungen auf rund sieben Quadratkilometern.

Die Straße "Am Wingertsberg" wird auch im Volksmund "Bischheimer Betzenberg" genannt, denn in der Straße sind neben den Familien von Profifußballern auch erfolgreiche Basketball- und zielsichere Boulespielende zu treffen.