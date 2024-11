"Am Berg" in Bolsdorf

per Mail teilen

Ein Film von Christian Gallon



Ein Ortsteil von Hillesheim ist Bolsdorf. In der kleinen Eifelgemeinde leben 213 Menschen.

Die Straße "Am Berg" schlängelt sich auf ein paar hundert Metern durch Bolsdorf. Charakteristisch für das Zusammenleben: das generationenübergreifende Zusammenarbeiten. So schafft es ein 17-jähriger angehender Schreiner nicht nur, sich seinen Traum vom eigenen Motorrad zu verwirklichen. Sein Helfer – ein 60-jähriger BMW-Fan, der mit seiner Maschine schon durch ganz Europa tourte – fühlt sich beim Zusammenschrauben des „Wunschmotorrads“ auch an die eigene Jugend erinnert.

Dann gibt es ein paar Mitfünfziger, die vor 40 Jahren mit dem „Jugend-Club“ frischen Wind nach Bolsdorf brachten. Davon profitieren heute nicht nur die Kinder der Mitbegründer, sondern die ganze Jugend. Die wiederum engagiert sich bei Festen, hält Bräuche am Leben und freut sich darüber, auf dem gemeindeeigenen Rasen Fuß- und Volleyball zu spielen.

Und dann gibt es ganze Familien, in denen zum Beispiel gleich vier Generationen füreinander da sind. Da freut sich die 90-jährige Großmutter, dass sie Dank ihrer Kinder noch zu Hause wohnen kann. Ihre Enkelin hilft ihr bei der Gartenarbeit, sodass die ganze Familie stets frisches Obst- und Gemüse zu Essen bekommt. Und der dreijährige Urenkel weiß auch schon, wie man im Garten sät und erntet. So hilft einer dem andern in Bolsdorf – und jeder kommt auf seine Kosten.