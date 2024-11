Die Lahnstraße in Geilnau

Ein Film von Gudrun Fünter



Geilnau liegt südlich von Montabaur und Limburg an der Lahn. Der Fluss ist hier besonders schön, und die Lahnstraße am Flussufer ist besonders lang, denn viele der 367 Geilnauer wollen am Wasser leben.

Die Bundesstraße, die ab Koblenz am Fluss entlang führt, macht um Geilnau einen Bogen. So wohnt es sich auch ruhig in der Lahnstraße. Ein Haus am Fluss, das begeisterte auch Neubürger aus Duisburg. Sie kamen vor drei Jahren und eröffneten „Breuers Lahnterrasse“, ein Bistro-Café mit Pension.

Unter ihren Gästen sind viele Radwanderer, denn die Lahnstraße liegt am Lahntalradweg, einem prämierten Fernwanderweg. Über 245 km führt er am Fluss entlang, ist aber just zwischen Geilnau und Laurenburg unterbrochen, denn in einem Naturschutzgebiet sollen Radfahrer nicht stören. Sie müssen viele Kilometer steil bergauf einen Umweg fahren.

Nach jahrelangem Streit um den Radweg hofft Geilnaus Bürgermeister auf eine neue Streckenführung über zwei Brücken. Doch bis die wirklich gebaut sind, wird wohl noch einiges Wasser die Lahn herunter fließen. Doch als würde der ruhige Fluss die Menschen hier beeinflussen, haben viele einen langen Atem: Männer und Frauen singen seit 40 Jahren mit dem gleichen Chorleiter, der Judotrainer hat sich vorgenommen 50 Jahre zu unterrichten.

Die Theatergruppe spielt seit Jahrzehnten im Gemeindehaus, und auch eine serbisch-orthodoxe Mönchsgemeinschaft ist seit 1989 ansässig, die Skite des heiligen Spyridon. Auch die Mönche schätzen die Ruhe am Fluss. Die große Gelassenheit der Straße scheint abzufärben auch auf Neubürger: Die Wirtin der Lahnterrasse strickt und häkelt jeden Abend, weil „das so schön beruhigt“.